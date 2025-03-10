Температура в батареях столичных квартир снижена до минимума из-за потепления

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Столичная система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"В настоящее время температура сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов, это – минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

По его словам, межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя. В это время происходят значительные суточные колебания значений воздуха.

Кроме того, сотрудники ПАО "МОЭК" начали готовить систему теплоснабжения Москвы к работе в паводковый период. Специалисты регулярно проверяют состояние тепловых пунктов, подводных теплофикационных тоннелей и подземных сооружений. В полную готовность уже приведены стационарные и передвижные водооткачивающие средства, сушильные агрегаты, вентиляторы и другое оборудование.

Между тем температура воздуха в Московском регионе будет на 8–10 градусов выше нормы в рабочие дни на текущей неделе. Днем 10 марта столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов, 11 марта – до плюс 15 градусов.

