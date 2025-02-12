Коммунальный флот Москвы начали готовить к открытию навигации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коммунальный флот, занимающийся очисткой Москвы-реки и Яузы, начали готовить к открытию навигации. Специалисты уже выполнили 50% от общего объема намеченных работ, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"В него (коммунальный флот. – Прим. ред.) входят 30 судов – буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности и ликвидируют загрязнения", – сообщил он.

В настоящее время специалисты тщательно проверяют суда, выполняют регламентное техническое обслуживание, в которое входят замена расходных материалов, диагностика узлов, механизмов и оборудования, проверка топливных систем и рулевых колонок.

Как уточнил Бирюков, работы завершат в апреле. На заключительном этапе будут организованы испытания узлов для оценки их готовности к открытию навигации. Вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД будут круглосуточно контролироваться.

В прошлом сезоне коммунальные суда собрали свыше 600 тонн мусора, уничтожили около 140 загрязнений и достали со дна почти 6,5 тысячи тонн песка и грунта.

Между тем 19 столичных прудов будут реабилитированы в 2025 году. В порядок будут приведены Нижний и Верхний Кузьминские пруды, два Кунцевских пруда, Верхний Люблинский пруд, Малый Воронинский пруд и водоем в парке 50-летия Октября. Специалисты очистят дно от ила, в некоторых случаях углубят дно, отремонтируют береговые полосы и проведут другие работы.

