Илья Авербух поддержал идею о строительстве нового здания московского цирка

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Возведение нового здания цирка в столице поможет привлечь больше зрителей и поклонников такого искусства. Об этом Агентству "Москва" рассказал фигурист, хореограф Илья Авербух.

"Я по собственному опыту знаю, насколько важно, чтобы режиссерский замысел, уникальные задумки зрелищных шоу подкреплялись возможностями площадки, подходящими для этого техническими условиями. Многие наши ледовые арены дают такие возможности, и здорово, что теперь подходящая площадка мирового уровня появится и у наших цирковых артистов", – отметил он.

Фигурист выразил уверенность в том, что новое здание цирка станет местом притяжения для горожан и гостей столицы.

"Наши дети избалованы контентом, и их крайне сложно впечатлить, но по-настоящему зрелищные шоу не только способны заинтересовать ребят, но даже, возможно, останутся яркими воспоминаниями на всю взрослую жизнь", – добавил спортсмен.

Голосование о судьбе Большого Московского цирка проводится на платформе "Активный гражданин". Свой голос за последние две недели уже отдали более 250 тысяч человек. Более 73% граждан указали, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

Многие поддержали этот проект. Например, иллюзионист Сергей Сафронов считает, что создание такого учреждения в Москве может внести значимый вклад в будущее циркового искусства. Телеведущая и журналист Арина Шарапова заявила, что столице необходим современный цирк с большим количеством интерактивов. Кроме того, цирк она назвала местом постоянного паломничества зрителей.

В свою очередь, юморист Геннадий Хазанов выразил радость тому, что столица обратила внимание и приняла решение о возведении нового здания Большого Московского цирка.

