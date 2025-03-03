Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Москве необходим современный цирк с большим количеством интерактивов. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила телеведущая, журналист и общественный деятель Арина Шарапова.

"Он еще должен быть уютным. Цирк – место постоянного паломничества зрителей, поэтому цирк должен стать и насыщенным интерактивом, современными технологиями зрелищных мероприятий", – отметила она.

По словам телеведущей, ей и самой нравится цирк. Как подчеркнула Шарапова, она верит, что всем понравится новое здание учреждения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что свыше 250 тысяч человек проголосовали за последние две недели в опросе "Каким будет московский цирк?", который проводился на портале "Активный гражданин". Более 73% граждан указали, что в Москве необходимо построить один из лучших в мире современных цирков. Однако мнения голосующих разделились по поводу его месторасположения: примерно половина предложила возвести новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% посчитали нужным выбрать новую площадку.

Согласно концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка, объект будет состоять из центрального здания в виде шатра и вытянутого корпуса. Общая площадь составит 80 тысяч квадратных метров, а вместимость зала – пять тысяч мест. Строительство нового здания для Большого Московского цирка завершится к 2028 году или в первой половине того же года.