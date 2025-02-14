Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Новый цирк в Москве может оказаться уникальной современной площадкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на иллюзиониста Сергея Сафронова.

"Важнейшая задача, стоящая перед главным цирком страны, – это создание конкурентоспособной площадки, способной предложить зрителям уникальные шоу", – подчеркнул он.

По словам Сафронова, сегодня в цирковом искусстве наблюдается активное внедрение инновационных технологий: от трансформации декораций до диджитал-шоу. Также столица может создать первый и единственный в мире интерактивный инновационный цирк, указал иллюзионист.

Как он отметил, представление на арене смогут дополнять зрелищным действием на экранах с голограммами. Кроме того, в цирке может появиться водопад и бассейн вокруг сцены.

"Модульная сцена позволит быстро менять манеж, чтобы наполнить представление ледовыми, водными и другими видами номеров", – сказал иллюзионист.

Сафронов добавил, что создание такого учреждения может внести значимый вклад в будущее циркового искусства.

Ранее в проекте "Активный гражданин" стартовало обсуждение судьбы Большого Московского цирка. Как объяснил Сергей Собянин, старое здание уже не способно обеспечивать комфорт граждан, в связи с чем на его месте нужно построить новое. Мэр призвал сделать из классического циркового манежа бассейн для водных представлений или каток для танцев на льду.

