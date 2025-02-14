14 февраля, 18:05Город
Иллюзионист Сафронов поддержал идею создания инновационного цирка в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
Новый цирк в Москве может оказаться уникальной современной площадкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на иллюзиониста Сергея Сафронова.
"Важнейшая задача, стоящая перед главным цирком страны, – это создание конкурентоспособной площадки, способной предложить зрителям уникальные шоу", – подчеркнул он.
По словам Сафронова, сегодня в цирковом искусстве наблюдается активное внедрение инновационных технологий: от трансформации декораций до диджитал-шоу. Также столица может создать первый и единственный в мире интерактивный инновационный цирк, указал иллюзионист.
Как он отметил, представление на арене смогут дополнять зрелищным действием на экранах с голограммами. Кроме того, в цирке может появиться водопад и бассейн вокруг сцены.
"Модульная сцена позволит быстро менять манеж, чтобы наполнить представление ледовыми, водными и другими видами номеров", – сказал иллюзионист.
Сафронов добавил, что создание такого учреждения может внести значимый вклад в будущее циркового искусства.
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