Сергей Собянин рассказал о втором голосовании, посвященном цирку на проспекте Вернадского

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Свыше 250 тысяч человек проголосовали за последние две недели в опросе "Каким будет московский цирк?", который проводился на портале "Активный гражданин". Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин, отметив огромный интерес горожан к этой теме.

Более 73% граждан указали, что в Москве необходимо построить один из лучших в мире современных цирков. Однако мнения голосующих разделились по поводу его месторасположения: примерно половина предложила возвести новое здание на историческом месте на проспекте Вернадского, 27% посчитали нужным выбрать новую площадку, а еще 23% решили положиться на мнение экспертов.

При этом специалисты и руководство Большого Московского цирка поддержали идею по выбору новой площадки для возведения объекта. Они обосновывают это технической сложностью воплощения в реальность этого масштабного проекта на старом участке, а также необходимостью сохранить работу коллектива цирка до завершения строительства нового здания.

В связи с этим было принято решение построить цирк в Мнёвниковской пойме на северо-западе Москвы. Мэр напомнил, что этот район имеет хорошую транспортную доступность – две станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, с которых можно пересесть на большинство других линий.

Кроме того, там будут построены новые пешеходные мосты, которые свяжут пойму с Гребным каналом и парком "Фили". Также специалисты возводят новые дороги с двумя мостами от Шелепихинской набережной. Сейчас через район проходит Северо-Западная хорда с удобными съездами на основные городские магистрали.

Более того, Собянин указал на то, как цирк будет органично вписан в большой зеленый парк, пешеходные набережные Москвы-реки и крупные спортивные центры, которые на данный момент находятся на стадии возведения.

Теперь градоначальник предлагает москвичам поучаствовать в голосовании на платформе "Активный гражданин", которое поможет выбрать одну из архитектурных концепций Большого Московского цирка. Макеты, как рассказал мэр, разрабатывали известные архитектурные бюро, имеющие опыт реализации подобных проектов.

При этом уникальность этого опроса будет заключаться в том, что свое мнение впервые смогут высказать не только взрослые, но и дети.

"Несмотря на то что цирк любят все поколения, – в первую очередь он работает для детей. Своим мнением ребята могут поделиться в специальном опросе на платформе "Активный гражданин – детям", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что во время возведения нового здания исторический цирк на проспекте Вернадского продолжит свою работу, а его судьба в будущем будет решена вместе с руководством и артистами этого цирка после завершения строительства.

Согласно концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка, объект будет состоять из центрального здания в виде шатра и вытянутого корпуса. Общая площадь составит 80 тысяч квадратных метров, а вместимость зала – пять тысяч мест.

Строительство нового здания для Большого Московского цирка будет завершено к 2028 году или в первой половине того же года, сообщал заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

Многие поддержали этот проект. Например, иллюзионист Сергей Сафронов считает, что создание такого учреждения в Москве может внести значимый вклад в будущее циркового искусства.

По его словам, сейчас в цирковом искусстве наблюдается активное внедрение инновационных технологий: от трансформации декораций до диджитал-шоу. Иллюзионист указал, что столица также может создать первый и единственный в мире интерактивный инновационный цирк.

