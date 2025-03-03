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03 марта, 21:50

Город

Геннадий Хазанов: новый цирк будет соответствовать лучшим мировым практикам

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российским цирком всегда гордились и будут гордиться. Однако уже необходимо двигаться вперед, рассказал "Вечерней Москве" юморист Геннадий Хазанов.

"Это не вопрос нового здания, это вопрос соответствия тому, что показывается внутри, лучшим мировым стандартам. У нас еще с советских времен сформировалось сразу несколько знаменитых на весь мир цирковых династий, сильная школа подготовки дрессировщиков, гимнастов", – подчеркнул деятель культуры.

Юморист выразил радость тому, что столица обратила внимание и приняла решение о возведении нового здания Большого Московского цирка. Также он указал, что историческое здание учреждения на проспекте Вернадского решили сохранить. Как добавил Хазанов, оно стало архитектурным наследием.

Голосование о судьбе Большого Московского цирка проводится на платформе "Активный гражданин". Свой голос за последние две недели уже отдали более 250 тысяч человек. При этом более 73% граждан указали, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.

Объект будет состоять из центрального здания в виде шатра и вытянутого корпуса. Общая площадь составит 80 тысяч квадратных метров, а вместимость зала – пять тысяч мест. Строительство нового здания для Большого Московского цирка завершится к 2028 году или в первой половине того же года.

В свою очередь, телеведущая и журналист Арина Шарапова заявила, что столице необходим современный цирк с большим количеством интерактивов. Кроме того, цирк она назвала местом постоянного паломничества зрителей.

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