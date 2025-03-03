Психолог Пачина объяснила важность облика цирка для посетителей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Реконструкция Большого Московского цирка станет важным событием как для любителей этого вида искусства, так и ищущих яркие и эмоциональные впечатления. Такое мнение озвучила клинический психолог Елена Пачина.

"Как психолог я могу сказать, что цирковое представление является мощным катализатором положительных эмоций, особенно для детей", – передает "Московский комсомолец" слова эксперта.

По словам психолога, ощущения после представления дарят костюмы, акробатические номера, профессиональная работа с животными. Человек испытывает спектр эмоций: от радости и восторга до легкого удивления и волнения.

Похожее трудно получить в повседневной жизни, отметила Пачина. Она считает, что модернизация цирка усилит эмоциональную разрядку и позволит зрителям лучше справляться с накопленными напряжением и стрессом.

Голосование о судьбе цирка запущено на платформе "Активный гражданин". Участвуют в решении и дети. Как указала специалист, часто представления о хорошем для подрастающего поколения могут не совпадать с тем, что они считают важным.

"Поэтому необходимо дать детям возможность высказать свою гражданскую позицию и поделиться идеями о том, каким они хотят видеть любимое здание", – подчеркнула Пачина.

Ранее телеведущая и журналист Арина Шарапова заявила, что столице необходим современный цирк с большим количеством интерактивов. Цирк она назвала местом постоянного паломничества зрителей, поэтому он должен быть насыщен интерактивом и современными технологиями зрелищных мероприятий.