Эдгард Запашный рассказал, какие возможности откроет современный цирк в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Новое здание Большого Московского цирка, которое планируется возвести в Мнёвниковской пойме, поможет вывести международные мероприятия на новый уровень, а также позволит активно развивать индустрию в России. Об этом ТАСС заявил гендиректор цирка Эдгард Запашный.

Он поблагодарил Сергея Собянина и город за то, что были услышаны мнения людей, работающих в этом цирке и желающих увидеть его современным и способным принимать высокотехнологичные представления.

"Все мы понимаем, что главный цирк страны должен быть конкурентоспособным с точки зрения возможностей создания востребованных шоу и отвечать современным требованиям безопасности и комфорта зрителей, артистов и животных", – подчеркнул Запашный.

Гендир культурного учреждения отметил, что цирковое искусство не стоит на месте. По его словам, артисты должны делать уникальные шоу, о которых будет говорить весь мир.

Голосование о судьбе Большого Московского цирка проводится на платформе "Активный гражданин". Свой голос за последние две недели уже отдали более 250 тысяч человек. При этом более 73% граждан указали, что в столице необходимо построить один из лучших в мире современных цирков.