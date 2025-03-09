09 марта, 16:30Транспорт
"Мой район. Новости": стало известно, какой будет станция метро "Звенигородская"
Москвичам рассказали, какой будет станция метро "Звенигородская" будущей Рублево-Архангельской линии метро. Главным ее украшением станут белые колонны, которые создадут эффект тоннеля. Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными.
На данный момент станция готова на треть. Ее будут окружать платформы "Народное ополчение" и "Шелепиха".
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".