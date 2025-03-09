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09 марта, 16:30

Транспорт

"Мой район. Новости": стало известно, какой будет станция метро "Звенигородская"

"Мой район. Новости": стало известно, какой будет станция метро "Звенигородская"

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Москвичам рассказали, какой будет станция метро "Звенигородская" будущей Рублево-Архангельской линии метро. Главным ее украшением станут белые колонны, которые создадут эффект тоннеля. Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными.

На данный момент станция готова на треть. Ее будут окружать платформы "Народное ополчение" и "Шелепиха".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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