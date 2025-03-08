Новая выделенная полоса заработала возле московского городского вокзала Щербинка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая выделенная полоса протяженностью 200 метров начала работать около московского городского вокзала Щербинка. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что по новой полосе смогут ездить автобусы и электробусы трех маршрутов, на которых совершают около 5,5 тысячи поездок в рабочие дни. Теперь, по его словам, пассажиры смогут быстрее добираться до нового вокзала, который был открыт после реконструкции в январе 2025 года.

Всего с начала года в Москве заработали три выделенные полосы. Их общая протяженность составила около 7 километров. Новые полосы затрагивают 23 маршрута автобусов и электробусов. В будни на этом общественном транспорте совершается около 79 тысяч поездок.

"Выделенные полосы сокращают время в пути для городского транспорта в 2–4 раза, а также снижают аварийность в среднем на 25%", – объяснил Ликсутов.

Между тем в середине декабря прошлого года заработал новый автобусный маршрут. Заммэра Москвы напомнил, что Сергей Собянин открыл новый тоннель, который связал районы Марьина Роща и Бутырский.

В связи с этим Дептранс объединил существовавшие ранее маршруты № 126 и 126к в новый маршрут № 512. Автобусы проследуют к бизнес-парку "Станколит" по новому тоннелю.

