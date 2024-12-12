Новый автобусный маршрут запустят в двух районах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новый автобусный маршрут свяжет районы Бутырский и Марьина Роща с 14 декабря, сообщает Дептранс со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он напомнил, что Сергей Собянин открыл новый тоннель, который связал районы Марьина Роща и Бутырский в Северо-Восточном административном округе. В связи с этим Дептранс объединил два автобусных маршрута в новый районный маршрут № 512.

"Жители жилого комплекса на улице Складочной получат удобный и быстрый способ добираться до станций Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской линий метро, МЦД-2 и МЦД-4, а также социальных объектов", – добавил Ликсутов.

Маршрут № 512 объединит существовавшие ранее маршруты № 126 и 126к. Автобусы проследуют к бизнес-парку "Станколит" по новому тоннелю.

Ранее сообщалось, что маршруты наземного транспорта скорректируют в разных районах столицы 14 декабря. В ТиНАО маршруты изменят, а в Теплом Стане добавят новый. Автобусы и электробусы станут подъезжать ближе к станциям метро, МЦД и социальным объектам.

Между тем экологические электробусы появились еще на двух маршрутах на юго-западе Москвы и в ТиНАО. Перевозить пассажиров они начали по маршруту № 165 между Остафьевской улицей и станцией метро "Ясенево", а также на № 504 – от Теплого Стана до поселка Мосрентген.