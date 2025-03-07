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07 марта, 22:30

Транспорт

Москвичам напомнили о новых правилах аренды самокатов в этом сезоне

Москвичам напомнили о новых правилах аренды самокатов в этом сезоне

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С 2025 года, чтобы арендовать самокат, нужно будет пройти верификацию через Mos ID. Без нее можно совершить не более 5 поездок.

По мнению экспертов, такая проверка сделает поездки удобнее и безопаснее для всех участников движения, а также позволит выявлять аккаунты подростков и быстрее блокировать нарушителей, которые часто либо не обращают внимания на правила, либо не знают их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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