ЦОДД следит за дорожной ситуацией у Рижского рынка перед 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре экипажа патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) регулируют дорожную ситуацию возле Рижского рынка из-за высокой загруженности участка Третьего транспортного кольца (ТТК) в этом районе перед 8 Марта, передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В связи с этим столичным жителям и туристам рекомендовали пересесть на городской транспорт для поездок в пятницу, 7 марта. Вместе с тем ведомство напомнило, что ситуационный центр ЦОДД круглосуточно следит за дорожной ситуацией в столице.

Более того, на фоне популярности Рижского рынка как одного из крупнейших мест продажи цветов в преддверии Международного женского дня оказался перекрыт участок переулка, следует из данных сервиса "Яндекс Карты", на которые ссылается РИА Новости.

Ограничения коснулись участка Водопроводного переулка от дома № 2, строения 4, до дома № 3, корпуса 1, на Рижской площади. Согласно данным сервиса, также для движения недоступен съезд с проспекта Мира до Водопроводного переулка в сторону последнего. В настоящее время в районе наблюдается повышенная загруженность дорог.

На фоне предпраздничного ажиотажа цветочные салоны и интернет-магазины подняли цены на цветы и искусственные композиции до нескольких сотен тысяч рублей.

Например, некоторые бутики предлагают букеты за 250 тысяч рублей, а за цветочные корзины можно заплатить до 750 тысяч. Помимо живых цветов, в продаже появились искусственные композиции, например букет "Весеннее утро феи" стоимостью 270 тысяч рублей.

При этом бесплатные букеты и открытки горожанки смогут получить, спустившись 8 Марта в столичный метрополитен. Презенты будут ждать на 15 стойках "Живое общение", расположенных на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Александровский сад" Филевской линии и многих других станциях.

