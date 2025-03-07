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07 марта, 09:15

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Цены на букеты в Москве перед 8 Марта достигли нескольких сотен тысяч рублей

Цены на букеты в Москве перед 8 Марта достигли нескольких сотен тысяч рублей

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С раннего утра москвичи отправились в цветочные салоны и на рынки в поисках лучших букетов к празднику. Интернет-магазины также предлагают широкий выбор, в том числе эксклюзивные композиции по цене, достигающей нескольких сотен тысяч рублей.

Некоторые бутики выставили букеты за 250 тысяч рублей, а за цветочные корзины можно заплатить до 750 тысяч. Помимо живых цветов, в продаже появились искусственные композиции, например, букет "Весеннее утро феи" стоимостью 270 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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