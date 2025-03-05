"Мой район. Новости": реконструкцию развязок с МКАД проведут на востоке Москвы

Жителям Вешняков и еще нескольких районов на востоке Москвы станет удобнее передвигаться на личном и общественном транспорте. Там проведут масштабную реконструкцию нескольких развязок с МКАД.

Уже началась подготовка к работам, которые затронут участок от улицы Молдагуловой до шоссе Энтузиастов. В частности, появится съезд с бокового проезда МКАД на Ивановский мост и на улицу Сталеваров, а Косинскую и Реутовскую улицы соединят и реконструируют. Также обновят съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы в районе пересечений МКАД с шоссе Энтузиастов и Носовихинским шоссе.

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