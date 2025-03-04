Около 650 млн поездок совершено на электробусах в Москве с 2018 года

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Жители и гости Москвы с 2018 года совершили 650 миллионов поездок на электробусах, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"В будний день ими пользуются в среднем более 900 тысяч раз. Продолжаем расширять сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина", – отметил Ликсутов.

Заммэра напомнил, что Москва является европейским лидером по количеству электротранспорта. Так, электробусы работают на 180 маршрутах, что составляет 20% от общей маршрутной сети общественного наземного транспорта. В 14 районах города они обслуживают половину или более маршрутов. Кроме того, к 2035 году почти весь парк Мосгортранса будет работать на электрической тяге, указал Ликсутов.

В 2023 году столица заключила контракты с "КамАЗом" и "ЛиАЗом" на поставку 1 200 электробусов, что стало крупнейшей закупкой данного вида транспорта в Европе. Всего с 2018 года Москве передано 2 300 электробусов. Их обслуживают на 12 площадках Мосгортранса.

Российская столица начала первой в стране строить современные парки для электробусов – в 2022 году в ТиНАО появился крупнейший в Европе парк электробусов "Красная Пахра", а затем были выстроены парк "Митино" и "Салтыковка".



В 2024 году современный транспорт стал обслуживать еще 71 маршрут Москвы. При этом замена одного автобуса снижает выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 60 тонн в год. Использование электробусов не только благотворно влияет не экологию, но и повышает комфорт поездок.

Внутри общественного транспорта улучшенной комплектации, который поставляется в Москву с 2022 года, есть адаптивное освещение салона, увеличенный передний указатель маршрута и электрообогреватель. В салоне работает климат-контроль, есть зарядки для телефонов, медиаэкраны, аппарель и кнопки для вызова водителя.

Ранее стало известно, что в парк "Коньково" на юго-западе Москвы поступило 100 новых электробусов. Это уже 12-я по счету площадка с инновационным транспортом в городе, напоминал тогда Ликсутов. По его словам, технику поставили по дополнительному соглашению с "КамАЗ".

