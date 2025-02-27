В парк "Коньково" поступило 100 новых электробусов

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В парк "Коньково" на юго-западе Москвы поступило 100 новых электробусов. Это уже 12-я по счету площадка с инновационным транспортом в городе. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Современную технику поставили по дополнительному соглашению с ПАО "КАМАЗ".

Как отметило транспортное ведомство, Москва сохраняет лидерство в Европе по числу экологичного транспорта. Преимущества электробусов состоят в их бесшумности и плавности.

Также они помогают сохранять экологию, снижая выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, электробусы оснащены системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне, говорится в сообщении.



"Площадка "Коньково" обслуживает более 40 маршрутов, которые проходят по 8 округам столицы, 3 из них уже электробусные: 394, м90 и 877. Поставки новой экологичной техники позволяют нам повышать комфорт поездок пассажиров и сохранять окружающую среду", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее электробусы вышли еще на два новых маршрута в Восточном, Западном и Юго-Западном округах Москвы. Маршрут 877 включает шесть станций метро и соединяет востребованные пространства в Южном Бутове и Тропарево-Никулине. В свою очередь, маршрут 662 охватывает районы Ивановское и Новогиреево.

