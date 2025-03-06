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06 марта, 16:45

Общество

Москвичи готовы потратить на подарки к 8 Марта около 10 тысяч рублей

Москвичи готовы потратить на подарки к 8 Марта около 10 тысяч рублей

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Москвичи готовы потратить на цветы и подарки к 8 Марта около 10 тысяч рублей, такие данные показали опросы, проведенные в преддверии праздника.

Согласно статистике, 63% мужчин и 59% женщин планируют делать подарки к Международному женскому дню. Мужчины чаще всего готовят сюрпризы для своих вторых половинок, а женщины стараются порадовать мам. Кроме того, в этот день поздравляют коллег, учителей и других близких людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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