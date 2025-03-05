Врач Тен: слишком легкая одежда в марте грозит переохлаждением

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Слишком легкая одежда в марте грозит переохлаждением из-за обманчиво яркого солнца. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарему Тен.

По словам врача, солнце и теплые дни создают так называемую иллюзию безопасности. Поспешная смена пуховика на легкую куртку является ошибочной.

"Терморегуляция организма, адаптированная к зимним холодам, не успевает перестроиться. Сосуды, привыкшие к сужению в мороз, резко расширяются при первом потеплении, усиливая теплоотдачу. Если при этом человек одет слишком легко, возникает гипотермия – состояние, при котором температура тела падает ниже 35 градусов", – пояснила Тен.

Как отметила эксперт, подобные перепады температуры и переохлаждение подрывают иммунитет. Это, в свою очередь, может привести к обострению хронических заболеваний и активации "спящих" вирусов. Особенно уязвимы к переохлаждению дети, пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, подчеркнула Тен.

Врач напомнила о непредсказуемости весенней погоды, когда температура утром и вечером ощутимо различается.

"Влажность и ветер усиливают ощущение холода, создавая эффект "мокрого одеяла". Многие, ориентируясь на дневное солнце, выходят из дома без шапки или теплой обуви, что приводит к локальному переохлаждению", – заключила Тен, добавив, что зимний дефицит витамина D, стрессы и гиподинамия также ослабляют организм.

Между тем снежный покров растает в Москве к пятнице, 7 марта, рассказал ранее синоптик Михаил Леус. По его словам, с четверга, 6 марта, мегаполис накроет тепловая волна, которая поспособствует таянию снега. На максимум она выйдет в последние три дня недели, достигнув 7–9 градусов тепла.

Вместе с тем метеоролог Евгений Тишковец не исключил рост температуры до 14 градусов в Москве в ближайшие выходные. В связи с этим он предположил установление нового рекорда для 8 марта, который был зафиксирован в 2020 году.