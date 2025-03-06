"Мой район. Новости": в Москве пройдут бесплатные кинопоказы к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня в столичных кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов, посвященных сильным женщинам. В Бабушкинском районе 7 марта в 11:00 покажут фильм "В небе ночные ведьмы", рассказывающий о летчицах легендарного женского бомбардировочного полка.

В Басманном районе можно будет бесплатно посмотреть фильм "Битва за Севастополь" – историю о девушке, пережившей ужасы войны и нашедшей любовь. Для посещения кинопоказов необходимо заранее зарегистрироваться на сайте "Москино".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".