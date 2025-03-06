Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 16:10

Город

"Мой район. Новости": в Москве пройдут бесплатные кинопоказы к 8 Марта

"Мой район. Новости": в Москве пройдут бесплатные кинопоказы к 8 Марта

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В преддверии Международного женского дня в столичных кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов, посвященных сильным женщинам. В Бабушкинском районе 7 марта в 11:00 покажут фильм "В небе ночные ведьмы", рассказывающий о летчицах легендарного женского бомбардировочного полка.

В Басманном районе можно будет бесплатно посмотреть фильм "Битва за Севастополь" – историю о девушке, пережившей ужасы войны и нашедшей любовь. Для посещения кинопоказов необходимо заранее зарегистрироваться на сайте "Москино".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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