Москвичей пригласили на праздничную цветочную ярмарку в Петровском пассаже

Цветы остаются одним из самых популярных подарков на 8 Марта для москвичек. В преддверии праздника в Петровском пассаже открылась традиционная цветочная ярмарка, где можно найти самые красивые букеты. В этом году ярмарка проводится уже в девятый раз и предлагает огромное разнообразие цветов: тюльпаны, мимоза, ирисы, сирень, нарциссы, анемоны, амариллисы и гиацинты.

Большая часть цветов привезена из Европы, а тюльпаны выращены по специальному заказу в Подмосковье. До 9 марта на них действует специальное предложение: букет из 25 тюльпанов можно приобрести всего за 2 990 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.