Женщина потребовала с "Вкусно – и точка" 2 млн рублей за инородное тело в бургере

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Посетительница одного из заведений быстрого питания "Вкусно – и точка" подала в суд иск к компании на два миллиона рублей за инородное тело в бургере, сообщает Агентство "Москва".

Пресс-секретарь Нагатинского суда Виктор Филинков рассказал, что женщина якобы повредила горло во время приема пищи, за что требует компенсацию морального вреда и расходов на лечение.

Какое именно инородное тело попало в горло, не уточняется, однако пострадавшая утверждает, что порезалась. Дата судебного заседания пока не назначена.

Летом Мосгорсуд взыскал с "Вкусно – и точка" более 900 тысяч рублей в пользу мужчины, который поскользнулся на мокром полу в ресторане и получил перелом руки. Мужчина подал иск к компании в Перовский районный суд, однако его отклонили, а апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила это решение.

С ООО "Система ПБО" взыскали утраченный мужчиной заработок в размере 329 тысяч рублей, расходы на лечение в размере 8 511 рублей, компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей, штраф в размере 293 774 рублей, судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 27 500 рублей. В частности, суд взыскал в бюджет столицы госпошлину в размере 6 875 рублей.