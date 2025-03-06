06 марта, 13:45Город
Более 400 событий пройдут в Москве в честь Международного женского дня
В Москве стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, в столице пройдут более 400 событий, включая кинопоказы, выставки, поэтические вечера и концерты. Организаторами выступили парки, музеи и библиотеки города.
Кремлевская школа верховой езды проведет традиционную акцию: 8 марта всадники в парадной форме поздравят посетительниц ВДНХ и подарят им сотни букетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.