Более 400 событий пройдут в Москве в честь Международного женского дня

В Москве стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в столице пройдут более 400 событий, включая кинопоказы, выставки, поэтические вечера и концерты. Организаторами выступили парки, музеи и библиотеки города.

Кремлевская школа верховой езды проведет традиционную акцию: 8 марта всадники в парадной форме поздравят посетительниц ВДНХ и подарят им сотни букетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.