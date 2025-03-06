Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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06 марта, 13:45

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Более 400 событий пройдут в Москве в честь Международного женского дня

Более 400 событий пройдут в Москве в честь Международного женского дня

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В Москве стартовали праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в столице пройдут более 400 событий, включая кинопоказы, выставки, поэтические вечера и концерты. Организаторами выступили парки, музеи и библиотеки города.

Кремлевская школа верховой езды проведет традиционную акцию: 8 марта всадники в парадной форме поздравят посетительниц ВДНХ и подарят им сотни букетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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