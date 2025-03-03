В Московском зоопарке показали, как панду Катюшу пыталась сдвинуть с места ее мама

Панда Катюша все больше становится похожа на маму Диндин, но она до сих пор продолжает присматривать за своей уже подросшей дочерью. Утром ей понадобилось растормошить отдыхающую Катюшу.

Видео семейных будней опубликовала в своем телеграм-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова. Диндин очень хотела сдвинуть дочку с места. В ход пошли все способы. Она даже тянула непослушного ребенка за хвост. Куда мама так звала дочь, неясно.

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