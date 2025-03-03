Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 07:30

Происшествия

В Приморье зафиксировали 17 природных пожаров за сутки

В Приморье зафиксировали 17 природных пожаров за сутки

Пожар произошел в автосервисе на северо-востоке Москвы

Отец пострадавшего от укусов собак мальчика приехал за ним в Москву

Здание автосервиса горит на улице Добролюбова в Москве

Автосервис загорелся на северо-востоке Москвы

Отец пострадавшего от собак в Сочи мальчика приехал за ребенком в Москву

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ТЦ в Мытищах

Пожар произошел в здании автосервиса на северо-востоке Москвы

Полиция задержала женщину, которая ехала на самокате с маленьким ребенком

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту стрельбы в ТЦ в Мытищах

За последние сутки в Приморье зафиксировали 17 природных пожаров. Общая площадь возгораний превысила 500 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Часть очагов уже ликвидировали, тушение еще одного продолжается.

На Камчатке активизировались сразу два вулкана – Безымянный и Кизимен. В районе первого зафиксировали более 100 небольших землетрясений. Второй вулкан менее активен, однако специалисты зафиксировали парогазовые выбросы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика