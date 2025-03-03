В Приморье зафиксировали 17 природных пожаров за сутки

За последние сутки в Приморье зафиксировали 17 природных пожаров. Общая площадь возгораний превысила 500 гектаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Часть очагов уже ликвидировали, тушение еще одного продолжается.

На Камчатке активизировались сразу два вулкана – Безымянный и Кизимен. В районе первого зафиксировали более 100 небольших землетрясений. Второй вулкан менее активен, однако специалисты зафиксировали парогазовые выбросы.

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