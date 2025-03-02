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02 марта, 22:15

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ТЦ в Мытищах

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ТЦ в Мытищах

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После стрельбы в Мытищах, в результате которой пострадали четыре человека, правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Посетители магазина слышали семь выстрелов, после чего экстренно стали покидать здание.

В результате стрельбы пострадал сам стрелок и трое охранников. Все находятся в состоянии средней степени тяжести. Но сразу после ЧП, когда посетителей вновь стали пускать в магазин, сотрудники безопасности стали утверждать, что никакой стрельбы и не было.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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