Уголовное дело возбуждено после стрельбы в ТЦ в Мытищах

После стрельбы в Мытищах, в результате которой пострадали четыре человека, правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Посетители магазина слышали семь выстрелов, после чего экстренно стали покидать здание.

В результате стрельбы пострадал сам стрелок и трое охранников. Все находятся в состоянии средней степени тяжести. Но сразу после ЧП, когда посетителей вновь стали пускать в магазин, сотрудники безопасности стали утверждать, что никакой стрельбы и не было.

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