Причиной стрельбы в Мытищах стал конфликт посетителя с охранниками ТЦ

Фото: телеграм-канал Baza

Причиной стрельбы в торговом центре в подмосковных Мытищах стал конфликт между посетителем и сотрудниками службы охраны ТЦ. Об этом говорится в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"Сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего <...> вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов", – рассказали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что прокуратура взяла на контроль установление всех деталей произошедшего, а также привлечение злоумышленника к ответственности.

Инцидент произошел вечером 2 марта в одном из торговых центров в подмосковных Мытищах. В результате стрельбы три человека получили ранения.

До этого в Томске были задержаны двое стрелявших из пневматического оружия по окнам Политехнического техникума. О звуках, схожих с выстрелами, сообщили в полицию очевидцы.

По данным регионального УМВД, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители начали проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

