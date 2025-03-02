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02 марта, 23:15

Происшествия

Отец пострадавшего от укусов собак мальчика приехал за ним в Москву

Отец пострадавшего от укусов собак мальчика приехал за ним в Москву

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Отец мальчика, пострадавшего от укусов собак в Сочи, вслед за ребенком прилетел в Москву. Он сообщил, что его сына ждет долгое лечение. У ребенка рваные раны лица и ноги.

В Российской детской клинической больнице заявили, что мальчик находится на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По словам врачей, планируется комбинированная пластика центральной зоны лица.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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