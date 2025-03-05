Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 22:30

Город

Московские стационары увеличили количество проводимых ЛОР-операций

Московские стационары увеличили количество проводимых ЛОР-операций

"Интервью": Лейла Адамян – о влиянии рождения ребенка на женщину

Главный гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала о генетическом тестировании

"Мой район. Новости": детская поликлиника на Коровинском шоссе начала работу

Столичные поликлиники начали принимать пациентов после реконструкции

Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве провели около 50 тыс лор-операций

Новейший многопрофильный комплекс будет построен для ГКБ имени Демихова

"Мой район. Новости": модернизированная поликлиника № 86 открылась в Дмитровском районе

Новости часа: две новых поликлиники начнут принимать москвичей с 3 марта

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Количество ЛОР-операций в Москве за год увеличилось почти на четверть. Возможности профильных стационаров растут, как и уровень сложности медицинских вмешательств.

Как отмечают врачи, такой рост связан, в том числе с тем, что профильная медицинская помощь стала доступнее. Кроме того, специалисты постоянно внедряют новейшие методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Одними из них стали малоинвазивные операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоАнастасия НалетоваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика