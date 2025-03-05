05 марта, 22:30Город
Московские стационары увеличили количество проводимых ЛОР-операций
Количество ЛОР-операций в Москве за год увеличилось почти на четверть. Возможности профильных стационаров растут, как и уровень сложности медицинских вмешательств.
Как отмечают врачи, такой рост связан, в том числе с тем, что профильная медицинская помощь стала доступнее. Кроме того, специалисты постоянно внедряют новейшие методы диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Одними из них стали малоинвазивные операции.
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