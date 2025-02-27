"Доктор 24": врач рассказал о возможностях гибридных операционных в травматологии

Как выполняются травматологические операции с применением рентгенологического оборудования в новой гибридной операционной? Какие "космические" возможности предоставляет новый флагманский центр для оказания экстренной медицинской помощи?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заместитель главного врача по хирургической помощи городской больницы № 15 имени Филатова Виктор Аносов.