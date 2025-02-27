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27 февраля, 14:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал о возможностях гибридных операционных в травматологии

"Доктор 24": врач рассказал о возможностях гибридных операционных в травматологии

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Как выполняются травматологические операции с применением рентгенологического оборудования в новой гибридной операционной? Какие "космические" возможности предоставляет новый флагманский центр для оказания экстренной медицинской помощи?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заместитель главного врача по хирургической помощи городской больницы № 15 имени Филатова Виктор Аносов.

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Программа: Доктор 24
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