27 февраля, 09:30Общество
"Утро": влажность воздуха в Москве составит 55% 27 февраля
Влажность воздуха в Москве составит 55% в четверг, 27 февраля. Температура днем зафиксируется на отметке плюс 1 градус, а вечером опустится до минус 5 градусов.
В столице ожидается ясная погода. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, а атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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