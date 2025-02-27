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27 февраля, 09:30

Общество

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 55% 27 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 55% 27 февраля

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Влажность воздуха в Москве составит 55% в четверг, 27 февраля. Температура днем зафиксируется на отметке плюс 1 градус, а вечером опустится до минус 5 градусов.

В столице ожидается ясная погода. Ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, а атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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