Чистый воздух и отсутствие снега объясняют скачки температур в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильные скачки температур от ночи ко дню в Москве объясняются чистым воздухом, не рассеивающим солнечные лучи, и отсутствием снега, который мог бы предотвратить выхолаживание подстилающей поверхности. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, воздух в городе совершенно сухой, относительная влажность составляет всего 24%, что говорит об отсутствии рассеивания солнечных лучей. Их мощность не такая, как летом, однако "энергия уже набирается", сказал Вильфанд. Эксперт назвал удивительной ситуацией, что утром 25 февраля температура повысилась более чем на 9 градусов в сравнении с ночными показателями.

Похожий суточный ход характерен для летнего периода, уточнил специалист. На многих столичных метеостанциях снега нет, на других зафиксировано от 3 до 6 сантиметров. Из-за этого днем происходит прогрев воздуха от подстилающей поверхности и стен домов, а ночью – выхолаживание.

В среду, 26 февраля, в Москве ожидается переменная облачность без осадков, местами возможна гололедица. Днем температура в столице составит от 0 до минус 2 градусов, а Подмосковье – от 0 до минус 5 градусов. Скорость южного ветра достигнет 2–7 метров в секунду, а атмосферное давление окажется на отметке 754 миллиметра ртутного столба.