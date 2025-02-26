Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 26 февраля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 26 февраля. Местами по городу возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от нуля до минус 2 градусов, в Подмосковье – от нуля до минус 5 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 13 градусов, по области – до минус 15 градусов.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Подмосковье до четверга, 27 февраля. Предупреждение будет действовать до 21:00.

Мартовские морозы могут прийти в Московский регион, так как для этого месяца характерны двузначные отрицательные температуры, сообщили синоптики. Тем не менее в первой половине марта температура будет выше, чем та, которая установилась в данный момент.