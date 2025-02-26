Москвичей предупредили о ночных морозах до конца рабочей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночью температура в Москве может опускаться до минус 11–13 градусов в течение всех будних дней на этой неделе. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По прогнозу синоптика, 26 февраля днем в столице будет от 0 до минус 2 градусов, ожидается слабый ветер. При этом в оставшиеся дни рабочей недели температура воздуха составит от минус 2 до 2 градусов.

Вильфанд уточнил, что 28 февраля станет последним днем, когда температура в городе будет около нормы, затем прогнозируется потепление. До выходных погода будет солнечной и ясной, уточнил он.

Между тем в столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до 21:00 27 февраля.

При этом в первые дни марта в Москве ожидаются осадки. В ночное время выпадет снег, а в дневное пройдут смешанные осадки в виде мороси или снежной крупы.