В Москве снег начал превращаться в пар из-за солнечной погоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве снег под воздействием солнечной погоды начал превращаться в пар, минуя жидкое состояние. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам синоптика, в столице уменьшается высота снежного покрова, хотя в конце февраля она должна составлять почти 40 сантиметров. Специалисты наблюдают в Москве от 3 до 6 сантиметров снега, в Подмосковье – от 7 до 8 сантиметров. При этом в ряде районов снежного покрытия нет вовсе.

"В ближайшее время значительных осадков не ожидается. Те, что пройдут в выходные, не прибавят высоты снежного покрова", – добавил Вильфанд.

Кроме того, до конца февраля в столице сохранится антициклональная погода, которая в дневные часы приблизит температуру воздуха к нулевой отметке и положительному значению. Ночью показатель опустится до минус 13 градусов в Москве и минус 15 градусов в области.

"Ночи в Московской области сейчас морозные, до -20 градусов и даже чуть ниже. Но днем за счет того, что небо почти безоблачное, а солнечные лучи уже обладают энергией, они прогревают и землю, и стены высотных домов", – уточнил специалист.

В результате низкой влажности воздуха и чистого воздуха в регионе температура повышается почти до 0 градусов. Таким образом суточный ход температуры составляет почти 20 градусов, что характерно для летнего сезона, обратил внимание синоптик.

Ранее Вильфанд отметил, что мартовские морозы могут прийти в Московский регион, так как для этого месяца характерны двузначные отрицательные температуры. Март по метеорологическим меркам – зимний месяц, для которого естественны отрицательные 1–2 градуса. Поэтому в столичном регионе могут наблюдаться 10–12 градусов ниже нуля.

Между тем в начале марта температура воздуха в Москве может превысить норму на 1–2 градуса. Дневные значения будут варьироваться от минус 3 до плюс 2 градусов.