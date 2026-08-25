Около 550 москвичей начали осмотр квартир по реновации в Капотне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 550 москвичей начали поэтапный осмотр квартир в новом доме по программе реновации в районе Капотня на юго-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жилой комплекс находится по адресу 2-й квартал Капотни, дом 21. Туда переедут жители четырех старых домов на улицах 1-й квартал Капотни и 2-й квартал Капотни.

По словам Ефимова, новостройка возведена в соответствии со всеми стандартами качества и безопасности. В квартирах увеличенные кухни и коридоры. Во дворе есть детские и спортивная площадки.

"Всего в действующую программу реновации в Капотне включено 28 домов, расселить планируется ориентировочно более 5 тысяч человек", – сказал вице-мэр.

Как добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, новостройка состоит из 4 секций, а общая площадь 260 квартир превышает 14 тысяч квадратных метров. В доме сделана безбарьерная среда без лестниц и порогов для удобства всех жителей. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения, где позже будут открыты объекты социально-бытовой инфраструктуры.

На первом этаже нового дома уже работает центр информирования. Там участники программы могут узнать все о переселении, в том числе воспользоваться услугой "Помощь в переезде". Город бесплатно предоставит автотранспорт и грузчиков.

Специалисты департамента городского имущества помогают москвичам оформить документы. Выбрать дату и время осмотра квартиры позволяет суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что около 260 жителей Капотни начали осмотр жилья с 17 августа. Еще почти 290 москвичей приступили к выбору квартир через неделю. Переселение идет поэтапно, чтобы исключить очереди и сделать процесс более комфортным.

Тем временем уже 8,2 тысячи горожан получили новое жилье в районе Царицыно за 5 лет реализации программы реновации. Всего там построено 15 новых домов для этих целей. Рядом с ними появляются детские и спортивные площадки, благоустраиваются территории.

