Возгорание произошло на Амурском газохимическом комплексе в Приамурье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Для обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники останавливают оборудование, находящееся в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

Работники АГХК, которые не участвуют в ликвидации ЧС, перемещаются за территорию предприятия. На место вызваны оперативные службы, ведется локализация последствий происшествия.

Информация о пострадавших не поступала, масштаб повреждений и обстоятельства возникновения огня выясняются, добавили в пресс-службе.

Ранее пожар вспыхнул на электроподстанции в Чебоксарах. Для тушения огня задействовали 20 человек и 6 единиц техники. Спустя время возгорание ликвидировали, пострадавших нет. На месте ЧП работали аварийные бригады, которые переподключали сети электроснабжения на резервные.