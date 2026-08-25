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25 августа, 09:54

Происшествия

Возгорание произошло на Амурском газохимическом комплексе в Приамурье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возгорание произошло на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Для обеспечения безопасности и минимизации возможного ущерба сотрудники останавливают оборудование, находящееся в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

Работники АГХК, которые не участвуют в ликвидации ЧС, перемещаются за территорию предприятия. На место вызваны оперативные службы, ведется локализация последствий происшествия.

Информация о пострадавших не поступала, масштаб повреждений и обстоятельства возникновения огня выясняются, добавили в пресс-службе.

Ранее пожар вспыхнул на электроподстанции в Чебоксарах. Для тушения огня задействовали 20 человек и 6 единиц техники. Спустя время возгорание ликвидировали, пострадавших нет. На месте ЧП работали аварийные бригады, которые переподключали сети электроснабжения на резервные.

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