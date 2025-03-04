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04 марта, 14:45

Общество

Главный гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала о генетическом тестировании

Главный гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян рассказала о генетическом тестировании

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Современные цифровые технологии позволяют проводить генетическое тестирование плода уже на ранних сроках беременности. Об этом рассказала главный специалист по гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

Она отметила, что в Москве такие исследования чаще всего проводят женщинам старше 35 лет. Это помогает выявить возможные пороки развития и принять меры заранее.

Большое интервью с главным специалистом по гинекологии Минздрава России Лейлой Адамян выйдет во вторник, 4 марта, в эфире телеканала Москва 24.

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