Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 18 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, прогнозируются в Москве в четверг, 18 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов тепла, в Подмосковье – от 14 до 19 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 10 градусов, по области – до плюс 8 градусов.

Пасмурная и дождливая погода, при которой температура будет ниже нормы, продержится в столичном регионе до конца рабочей недели.

По словам синоптиков, жара может вернуться в Москву не раньше июля. Текущая неделя, с 15 по 21 июня, оказалась даже холоднее климатической нормы на 1–1,5 градуса. Такое похолодание связано с влиянием циклона, который находится над Балтикой и частично Ленинградской областью. Именно он гонит холодный арктический воздух на Москву.