Собянин сообщил об уничтожении уже 42 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще девять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Над территорией Московского региона было уничтожено уже 42 беспилотника. На месте падения обломков БПЛА на территории торгового центра "Садовод" зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. В результате случившегося никто не пострадал.

Кроме того, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). На месте уже находятся специалисты экстренных служб, принимаются меры к ликвидации последствий.

Временные ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский – воздушные гавани полностью закрыты на прием и выпуск авиарейсов.