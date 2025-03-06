Москвичам рассказали, сколько придется потратить на букет к 8 Марта

Москвичам придется ощутимо потратиться на букеты для представительниц прекрасного пола в честь 8 Марта. Композиции среднего размера обойдутся в 4 тысячи рублей, более бюджетный вариант в интернет-магазинах можно найти за 2 тысячи. Для тех, кто не привык экономить, подготовили варианты на десятки и сотни тысяч рублей.

Также некоторые продавцы предлагают съедобные букеты из сладостей, фруктов, овощей, сыров, колбас и острого перца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.