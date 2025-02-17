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17 февраля, 08:00

Общество

Парикмахер-стилист рассказала, как выбрать сухой шампунь

Парикмахер-стилист рассказала, как выбрать сухой шампунь

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Парикмахер-стилист Галина Тоторина рассказала, как выбрать сухой шампунь. Она отметила, что в нем должны быть такие абсорбенты, как кукурузная, рисовая мука, белая глина. Также могут быть такие натуральные уходовые компоненты, как экстракты трав, протеины пшеницы, комплексы фруктовых кислот, аминокислоты шелка, кератин, поливитамины.

По словам эксперта, не стоит брать средства, в которых содержатся спирт и силиконы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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