ГД приняла закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который вводит "период охлаждения" по потребительским кредитам. Меры призваны защитить граждан от финансовых мошенников.

Как отметил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, злоумышленники, как правило, торопят жертву с получением кредита и переводом денег.

Теперь, согласно документу, кредитные и микрофинансовые организации (МФО) обязаны будут выдавать потребительские кредиты и займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей с отсрочкой не менее четырех часов. В случае большой суммы – как минимум двое суток. При этом на цифровую карту суммы более 50 тысяч рублей будут зачисляться через 48 часов с момента ее выпуска.

Также Центробанк будет оценивать антифрод-мероприятия и в зависимости от результатов своей оценки сможет менять "период охлаждения". Если потребительский кредит выдадут с нарушением необходимых процедур, то заемщика освободят от исполнения обязательств по уголовному делу.

Банки в том числе получат право отказывать в выдаче платежных карт людям из базы данных ЦБ о мошеннических переводах, а также приостанавливать или ограничивать операции по уже выданным картам.

Закон также позволяет ускорить и упростить обмен информацией между банками и МФО и бюро кредитных историй. Организации обяжут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче кредита без согласия заемщика, а также зачислять деньги лишь при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств.

Кроме того, из-под "периода охлаждения" вывели кредиты, с которыми трудно мошенничать, например автокредиты и ипотеку, кредиты с созаемщиками и поручителями и прочее.

В ноябре 2024 года стало известно, что ЦБ планирует ввести обязательный период охлаждения при получении кредита. Владимир Путин отмечал, что следует ограничить выдачу кредитов от 50 тысяч рублей периодом охлаждения от нескольких часов до нескольких дней.