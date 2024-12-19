Путин предложил ограничить выдачу кредитов от 50 тыс рублей периодом охлаждения

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Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции предложил ограничить выдачу кредитов от 50 тысяч рублей периодом охлаждения от нескольких часов до нескольких дней.

По словам главы государства, нужно обратить серьезное внимание на ситуацию и дисциплинировать ее.

"Кредиты, скажем, до 50 тысяч рублей пускай выдают в режиме онлайн, от 50 до 200 тысяч рублей – надо бы дать людям хотя бы несколько часов, чтобы что-то проверить дополнительно и принять окончательное решение. А от 200 тысяч рублей и более – точно нужно растянуть хотя бы на несколько дней", – сказал Путин.

По словам российского лидера, данные вопросы обсуждаются в Госдуме и Центральном банке.

Ранее в Совфеде допустили введение ограничения "один кредит в одни руки". Как заявила сенатор Ольга Епифанова, Центробанк планирует реализовать такую меру поэтапно, а полностью она может заработать с 2027 года. С июля будущего года в стране хотят установить ограничения по ипотеке в виде макропруденциальных лимитов, добавила Епифанова.

Ожидается, что эти и подобные нововведения дадут возможность защитить россиян от избыточной закредитованности и ослабить риски для финансовой системы в целом.