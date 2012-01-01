Эксперт Мисоночников назвал способ быстрее погасить кредиты в новом году

Один из важных пунктов подготовки к наступающему году – расчет семейного бюджета. Это поможет заранее предусмотреть все будущие доходы и расходы, запланировать погашение кредитов, отпуск и прочее. Вместе с экспертами Москва 24 разобралась, как правильно составить финансовый план на год.

Правило бюджета

При планировании финансового года важно определить все источники дохода: зарплату, доходы от бизнеса и инвестиций, проценты по вкладам или дополнительный заработок, заметила экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе. По ее словам, все эти цифры необходимо сложить и рассчитать средний месячный и годовой доход, а затем посчитать расходы.



Ольга Гогаладзе экономист и эксперт по финансовым рынкам Посчитайте обязательные расходы. Это все, без чего нельзя обойтись: коммуналка, аренда или ипотека, кредиты, налоги, оплата транспорта, покупка продуктов. Еще можно выделить цели и крупные траты, например покупку жилья, машины, оплату обучения, поездку в отпуск.

Кроме того, по словам специалиста, в список расходов нужно включить накопления: минимум 5–10% от дохода нужно направлять на сбережения. Столько же нужно заложить на непредвиденные расходы. Эти деньги могут впоследствии понадобиться на внезапный ремонт или лечение.

"Поставьте конкретные цели на год, например, накопить определенную сумму на подушку безопасности, погасить долг, начать инвестировать или увеличить доходы. Чем четче будет эта цель, тем легче ее достичь", – добавила эксперт.

При этом она рекомендовала пересматривать свой финансовый план раз в квартал: поскольку расходы и доходы меняются постоянно, в течение года придется корректировать бюджет.

Подушка безопасности

Подушка безопасности – это деньги, которые помогут спокойнее пережить внезапные трудности: потерю работы, снижение доходов или неожиданные крупные расходы.



Ольга Гогаладзе экономист и эксперт по финансовым рынкам Подушка должна покрывать три-шесть месяцев ваших расходов. Например, если в месяц вы тратите 50 тысяч рублей, то у вас должен быть запас от 150 до 300 тысяч рублей.

Это поможет также быстрее закрыть долговые обязательства, подчеркнул в беседе с Москвой 24 финансист, специалист по личным финансам Григорий Мисоночников.

"Если у вас есть подушка безопасности, тогда нужно досрочно гасить кредиты, процентная ставка которых выше, чем ставка Центрального банка и ставка по вкладам, в которые вы можете вложить деньги. Нет смысла гасить досрочно ипотеку, гораздо выгоднее вкладывать деньги в банк и получать проценты по вкладу. Особенно с учетом текущих ставок – порядка 22%", – объяснил специалист.

Досрочно не нужно гасить "хорошие кредиты": на жилье, в котором вы живете или которое сдаете в аренду и таким образом покрываете все расходы.

Чтобы кредиты не были в тягость, эксперт рекомендовал откладывать 10% на инвестиции или вклады. Ежемесячные доходы помогут быстрее погасить все долги, заметил он.



Григорий Мисоночников финансист, специалист по личным финансам Когда вы откладываете деньги не на ежемесячные платежи по кредитам, а на инвестиции, то после погашения кредитов они вам еще и доходы будут приносить.

Эксперт заметил, что сегодня благодаря высоким ставкам россияне могут зафиксировать доходность по облигациям порядка 25%.