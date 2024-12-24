Парикмахер-стилист рассказала, как выбрать оттеночное средство для волос

Парикмахер-стилист Галина Тоторина рассказала, как выбрать оттеночное средство для волос. По ее словам, можно использовать спреи, если человек не хочет менять цвет волос надолго. Они бывают разных оттенков, смываются легко и быстро водой и шампунем.

Также она отметила, что стоит выбирать оттеночные средства, которые содержат в своем составе разные уходовые компоненты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.