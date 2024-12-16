Ракова: около 1,5 тыс москвичек родили первого ребенка после 40 лет в этом году

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В этом году около 1,5 тысячи москвичек родили первого ребенка после 40 лет. Об этом заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в интервью телеканалу Москва 24.

По ее словам, всего с начала года на свет в Москве появились больше 110 тысяч детей. Однако она обратила внимание, что в городе в целом наблюдается снижение рождаемости, так же как и в стране.

"Отчасти это последствия той демографической ямы, которая сформировалась в 90-х. К сожалению, женщин фертильного возраста сейчас объективно меньше. С другой стороны, это второй демографический переход", – пояснила Ракова.

Вице-мэр сказала, что Москва – это большой город, в котором женщины активные, образованные и в больше степени уделяющие внимание карьере. И чаще всего горожанки откладывают материнство на более поздний срок, что в том числе влияет на рождаемость.

Между тем Ракова заявила, что женщины должны грамотно оценивать свой репродуктивный потенциал. Вице-мэр рассказала, что в настоящее время медицина развивается быстрыми темпами и это создает иллюзию среди женщин, что можно немного подождать с материнством.

Согласно статистике, около 1,5 тысячи женщин в Москве первого ребенка родили после 40. Средний же возраст у женщин при рождении первого ребенка – 29 лет. Исходя из популяционного скрининга следует, что каждая десятая женщина будет испытывать определенные трудности в возникновении спонтанной беременности. Кроме того, только 53% женщин старше 35 лет на сегодняшний день имеют достаточный запас фертильности для беспроблемной беременности.