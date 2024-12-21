Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 09:45

Общество

Эксперты рассказали, как выбрать тарталетки к новогоднему столу

Эксперты рассказали, как выбрать тарталетки к новогоднему столу

Новогодний праздник провели для детей в Центре патологии речи и нейро-реабилитации

Температура поднялась до плюс 2 градусов в Москве

Маркетплейсы могут ввести рейтинг покупателей

Живые елки начали продавать в специальных питомниках

Выставка дизайнерских елей открылась в рамках "Путешествия в Рождество"

Новости часа: еще один речной маршрут появится в Москве

Москвичей предупредили о гололедице на ближайших выходных

Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Около 3 тыс заявок в день приходит на участие в испытаниях российской вакцины от рака

Тарталетки со сладкими или сытными начинками могут стать хорошим блюдом для новогоднего стола. Эксперты рассказали, как выбрать действительно качественную продукцию.

Они рекомендовали рассмотреть тарталетки. Этот продукт не должен крошиться, при этом на вид тарталетки должны быть ровными и аккуратными. При этом цвет может варьироваться от светло-бежевого до золотистого.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаЕвгения Борода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика