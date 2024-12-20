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20 декабря, 08:00

Общество

Шеф-повар рассказал, как выбрать сельдь для салата

Шеф-повар рассказал, как выбрать сельдь для салата

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Шеф-повар Алексей Федотьев рассказал, как выбрать сельдь для салата. Он посоветовал обратить внимание на место вылова рыбы. Обычно его указывают на этикетке. По его словам, для приготовления салатов больше подходит атлантическая рыба.

Эксперт также посоветовал выбирать сельдь, запечатанную в вакуумную упаковку. Она позволяет сохранить первоначальные свойства продукта как можно дольше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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